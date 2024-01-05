«التحالف الوطني» ينظم زيارات إلى الكنائس لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد

بدأت قيادات وشباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع المحافظات بتنظيم زيارات إلى جميع الكنائس والمطرانيات لتقديم التهاني إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ذلك يأتي في إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.

احتفالات عيد الميلاد المجيد

ويظهر في الصور وفد التحالف إلى مطرانيات محافظة المنيا إذ يقوم شباب التحالف الوطني بتقديم التهنئة وتقديم باقات الورورد والشوكولاتة والكعك احتفالا بذكرى عيد الميلاد المجيد.

تقديم الهدايا للأطفال

يذكر أن مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم الهدايا لـ400 طفل في محافظة القاهرة، في إطار احتفالات عيد الميلاد المجيد.

مبادرة أعياد المصريين

ويأتي هذا النشاط ضمن مبادرة أعياد المصريين التي اطلقها التحالف الوطني للاحتفال بحلول عام 2024، وأعياد الميلاد المجيد.