بعد مقتل ضابط كبير.. ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابط كبير في القتال الجاري في شمال قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية العمليات البرية في القطاع إلى 176.

مقتل قائد رفيع في كتيبة ناحل عوز

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الجيش أصدر بيانا يفيد بأن الضابط الذي قتل يدعى يوحاي يوسف مردخاي، يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو من مدينة تل أبيب ويحمل رتبة ليفتنانت كولونيل ويشغل منصب قائد رفيع في كتيبة ناحل عوز.

وأفاد البيان الصادر عن الجيش أن جنديًا آخر من نفس الكتيبة أصيب بجروح خطيرة في نفس المعركة، في وقت سابق اليوم، أفادت الفصائل، بأن مقاتليها قد هاجموا قوة إسرائيلية مشاة مكونة من ثمانية جنود في منطقة خان يونس.

الفصائل تقتل قوة إسرائيلية

في وقت سابق اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن مقاتليها قد هاجموا قوة إسرائيلية مشاة مكونة من ثمانية جنود في منطقة خان يونس.

ووفقًا للبيان الذي نشرته الفصائل على تطبيق تليجرام، أفاد المقاتلون بأنهم نفذوا عملية استهداف قوة إسرائيلية مشاة مؤلفة من ثمانية جنود بعد عودتهم من مواجهات في منطقة شرق خان يونس، تمكن المقاتلون من التخطيط لكمين محكم وإلحاق أضرار بالقوة الإسرائيلية في منطقة بني سهيلا.

وفي سياق ذلك، أعلنت الفصائل أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد داخل مبنى تابع لقوة إسرائيلية في منطقة خزاعة شرق خان يونس، ونتيجة لذلك، تم تسجيل قتيل وجريح في صفوف القوة الإسرائيلية.

وتواصلت حدة القصف على مدينتي رفح وخان يونس، واندلعت مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية في مناطق التقدم وسط قطاع غزة وفي مدينة خان يونس.