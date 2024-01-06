جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر تنفيذ موجة جديدة من الاقتحامات، وإطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع، تجاه الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الخضر وقرية عقربا

ومساء اليوم السبت، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة «الخضر»، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، وخلال الاقتحام، أطلق الجنود وابلاً من قنابل الغاز السام، وقنابل الصوت صوب المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية «عقربا»، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

الصحة: 70% من شهداء غزة نساء وأطفال

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، إلى 22 ألف و600 شهيد، حوالي 70% منهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 57 ألف و910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 9 آلاف طفل، و5300 امرأة، مشيرة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.