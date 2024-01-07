«يوم الخير» في الإسكندرية.. قطار الملابس الشتوية ينطلق لمواجهة برد الشتاء

أكّدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بدء الاستعدادات لتنفيذ مبادرة «يوم الخير»، حتى يتحرك قطار الخير محملًا بالملابس الشتوية، إلى جميع مراكز شباب عروس البحر المتوسط، لإقامة معارض خيرية؛ وتوزيع الملابس التي بدأ تجميعها من الآن، بالمجان على غير القادرين؛ لمواجهة برد الشتاء.

يوم الخير بالإسكندرية

وأشارت «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مبادرة «يوم الخير» تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وإدارة أندية الفتاة والمرأة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للشباب.

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب بدأت تجميع الملابس وتكييسها؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز شباب الناصرية، المطار، العبور، القباري، العمراوي، وتجري حاليًا عمليات التجميع والفرز والتكييس، بمركز الشباب برج العرب القديم، وسوف يجري توزيع الملابس، يوم الخميس الموافق 30 يناير.