منافذ بيع البيض بأسعار مخفضة في المحافظات.. الكرتونة بـ135 جنيها

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن بيع كرتونة البيض بتخفيضات كبيرة تصل لـ25%، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار من قبل رئاسة الوزراء في معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بتخفيضات.

بيع البيض بتخفيضات في محافظة الدقهلية

وفرت مديرية التموين في محافظة الدقهلية نحو 6 منافذ لبيع البيض بتخفيضات تصل لـ25%، إذ تبدأ الأسعار من 135 جنيهًا، وفقًا لمديرية التموين بالدقهلية.

منافذ بيع البيض المخفض في محافظة مطروح

وفي محافظة مطروح، أعلنت مديرية التموين عن دخول محلات بيع البيض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، إذ جاءت التخفيضات لـ20% و25%، وجاءت في المنافذ الآتية:

مدينة الحمام

العلمين

الضبعة

مرسى مطروح

النجيلة

سيدي براني

السلوم

سيوة

منافذ بيع البيض المخفض في محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية، جاءت التخفيضات لـ15%، وتتوفر البيض بتخفيضات في منافذ بيع السلع الغذائية في المحافظة، وفي السلاسل التجارية بمدن المحافظة والمولات الكبرى في نطاق المحافظة.

منافذ بيع البيض المخفض في محافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط، أتاحت مديرية التموين تخفيضات تصل لـ20% في منافذ بيع السلع الغذائية، وفي عدة أماكن من ضمنها:

فرع جملة قرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الإبراهيمية.

فرع جملة مركز القوصية الكائن بشارع الجلاء.

فرع جملة مركز ومدينة أبنوب الكائن بشارع التحرير.

فرع جملة بندر أبوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي.

فرع جملة مدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار أبور النور.

فرع جملة مدينة صدفا الكائن بشارع الجيش.

فرع جملة قرية مير الكائن بشارع الجمهورية.

فرع جملة مدينة ديروط (ثان) الكائن بشارع عمر بن الخطاب.

فرع جملة مدينة أسيوط 9 شارع الجلاء بحي شرق أسيوط.

فرع جملة مدينة منفلوط بندر الكائن بشارع الجيش.

فرع جملة مدينة أسيوط الكائن بشارع رياض بحي شرق أسيوط.

منافذ بيع البيض المخفض في محافظة الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، طرحت مديرية التموين الدواجن بتخفيضات تصل لـ20% في عدة منافذ، وهي:

فرع مول المصرية بمدينة الخارجة بجوار المقابر حي المروة.

منفذ بيع المقر الرئيسي لمديرية التموين بالمحافظة بمدينة الخارجة، خلف نادي المحافظة الاجتماعي بجوار بنزينة التعاون.

منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بشارع جمال عبد الناصر أمام مديرية التنظيم والإدارة.

منافذ بيع البيض المخفض في الخارجة

منافذ بيع الجمعيات الفئوية بمدينة الخارجة داخل المصالح الحكومية «الإدارة التعليمية بالخارجة- ديوان عام المحافظة - والوحدة المحلية لمركز الخارجة».

فرع مول المصرية بمركز الداخلة بمدينة موط.

منفذ بيع إدارة تموين الداخلة ميدان المستشفى بمدينة موط بمركز الداخلة.

فرع مول المصرية بمركز بلاط.فرع مول المصرية بمركز الفرافرة.

فرع مول المصرية بمركز باريس.

يذكر أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتشمل المبادرة العديد من السلع الغذائية، مثل: البيض، والدجاج، والأرز، والسكر، والزيت، وغيرها.