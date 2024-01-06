«صحة الإسماعيلية»: استمرار الطوارئ خلال عيد الميلاد المجيد

أكّد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، التابعة لمديرية الصحة، خلال عيد الميلاد المجيد.

وأضاف «حطب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وجه بالتأكد من جاهزية كافة الفرق الطبية، وأرصدة الأدوية والمستلزمات بجميع أماكن تقديم الخدمة الصحية في المحافظة، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

فرق صحية بمحيط كنائس الإسماعيلية

وأوضح وكيل صحة الإسماعيلية، أنّ الفرق الطبية تشارك في الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، كفرق المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» وعلاج الأمراض المزمنة، وفرق التواصل المجتمعي، في التأمين الطبي خلال فترة احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد، بكنائس وكاتدرائيات المحافظة.

وأشار «حطب» إلى أنّ تواجد الفرق يأتي في إطار خطة استعدادات وزارة الصحة؛ للتأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، وتحت توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وإشراف مديرية الصحة.

ونظمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، مسابقات مع عدد من الأطفال في محيط الكنائس بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد؛ لتثقيفهم بأهم المبادرات الصحية المختلفة وأهميتها إلى جانب رفع وعيهم الصحي بمعلومات صحية.