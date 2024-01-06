مئات الأقباط يؤدون صلاة عيد الميلاد بالوادي الجديد في حضرة قدس الأقداس

شهدت كنائس محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، إقامة صلوات عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات أمنية مكثفة، واهتمام كبير من جانب الأجهزة التنفيذية.

وترأس الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية كنائس الوادي الجديد، وضواحيها، صلاة قداس عيد الميلاد في كنيسة العذراء مريم بمدينة الخارجة، بحضور القساوسة والأقباط، والشماسين، مع حضور لافت للأطفال، الذين يقبلون على شراء الهدايا والحلوى للاحتفال بالعيد.

كنيسة العذراء مريم بالخارجة

وأقام الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية كنائس الوادي الجديد، وضواحيها صلاة قداس عيد الميلاد في كنيسة العذراء مريم بمدينة الخارجة، كما رتل آيات من الإنجيل وردد خلفه القساوسة والشماسين والمصلين.

ورتل فريق الموسيقى بالكنيسة الترانيم، وصلى الأقباط من أجل وحدة مصر وحمايتها من كل مكروه.

تكثيف أمني في محيط كنائس الوادي الجديد

وتكثف مديرية أمن محافظة الوادي الجديد من تأمين محيط كنائس المحافظة، التي شهدت إجراءات أمنية مكثفة قبل وأثناء الصلاة وعقب الصلاة، حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة، تحت إشراف اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد.

تفعيل غرفة العمليات الرئيسية أثناء قداس عيد الميلاد بالوادي الجديد

وأعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عقد غرفة العمليات الرئيسية بمبنى ديوان المحافظة لمتابعة مجريات الأمور أول بأول ورفع درجة الإستعداد القصوى أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، بعد الانتهاء من صلاة قداس عيد الميلاد داخل الكنائس.

وأكد «الزملوط» ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن بالوادي الجديظ وكافة قطاعات الجهات الأمنية لتأمين المصلين والوافدين، من خلال وضع بوابات إلكترونية للتفتيش قبل الدخول، حرصا على أمن وسلامة المواطنين في عيد الميلاد، وصيانة الحدائق والمتنزهات وتنظيفها بشكل مستمر وتذليل العقبات والمعوقات أمام الزوار وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم.