بالزغاريد.. بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس الغردقة وسط إجراءات أمنية مشددة

في أجواء احتفالية رائعة وأطلقت النساء الزغاريد وسط فرحة، بدأ قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس البحر الأحمر، بحضور كبير من المواطنين من مختلف الطوائف، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ترأس الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، بحضور مدير أمن البحر الأحمر، وسكرتير عام المحافظة المساعد.

قداس عيد الميلاد المجيد

وبدأت فعاليات القداس، بدورة الحمل واستقبال الشماسمة الأنبا إيلاريون، وشهدت مراسم القداس حضور كبير من المواطنين من مختلف الطوائف، والقساوسة والكهنة والقيادات وممثلي طوائف المجتمع والأحزاب والجمعيات وقيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف.

تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

دقت أجراس كنائس البحر الأحمر في تمام الساعة السابعة والنصف لتعلن بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتزينت الكنائس بأجراس وزينة عيد الميلاد وسط أجواء احتفالية.

كما شهدت محيط الكنائس إجراءات أمنية مشددة، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وتأمين محيط الكنائس، ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لتأمين الاحتفالات.