«مسلم»: فرحة المسلمين بزيارة الرئيس السيسي للأقباط دليل على نجاح دولة 30 يونيو

علق الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وكاتدرائية ميلاد المسيح، قائلًا: «ما يجمع كل هذه الأماكن هي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت واقعا متجاوزا كل الانتقادات التي وجهت إليها».

«مسلم»: العاصمة الإدارية الجديدة باتت تعبر عن الجمهورية الجديدة

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت تعبر عن مصر الجديدة والجمهورية الجديدة، والإخوة الأقباط سعداء بمبنى الكاتدرائية الجديد، كما سعد المصريون باستاد مصر بالمدينة الأولمبية.

«مسلم»: مصر هي دولة الوحدة الوطنية الحقيقية

وأشار إلى أن فرحة المسلمين بزيارة الرئيس السيسي للأقباط، دليل على نجاح دولة 30 يونيو، فهو تقليد يحرص الرئيس عليه، واستمر طوال العشر سنوات الماضية، وهذا يدل على أن مصر هي دولة الوحدة الوطنية الحقيقية، وهذا المشهد له تأثيره الداخلي والخارجي إلى حد بعيد.

وأوضح أن مصر استطاعت أن تحافظ على الوحدة الوطنية طوال العشر سنوات، وبناء الكنائس وقوانين ضد التمييز وغيرها من الأمور التي حدثت وجعلت الوحدة الوطنية حقيقية وليست مجرد بروتوكولات حكومية، ولكن في راسخة في الثقافة المصرية.