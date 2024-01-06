«الحرية المصري»: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تعطي رسالة للعالم بأننا نسيج وطني واحد

هنأ حزب الحرية المصري، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين لهم عيدا سعيدا ودوام التآخي بين عناصر النسيج الوطني الذي نسج منذ قديم الزمن بالحب والود والترابط الوطني.

زيارة الرئيس للكاتدرائية

كما ثمن الحزب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، متمنين معه أن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله.

وأضاف الحزب في بيانه، أن حديث الرئيس عن الأزمة التي تمر بها المنطقة يؤكد صعوبة المرحلة الراهنة، خاصة وأن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل حل الأزمة الفلسطينية، وأصبح وقف إطلاق النار المهمة الأكبر ومن بعدها يأتي حل الأزمة بأكملها ولكن وقف نزيف أهالينا بعزة أصبح الضرورة القصوى.

الوقوف يد واحدة من أجل مصر

وأكد الحزب في بيانه، أهمية الوقوف يد واحدة من أجل مصر، وأننا لدينا ثقة كبيرة في الرئيس السيسي وحكمته في حل النزاعات حول المنطقة والخروج بمصر وشعبها إلى بر الأمان دون المساس بها أو بمقدراتها، مؤكدا أن مشاركة الرئيس بالاحتفال اليوم كعادته تعطي رسالة للعالم بأننا شعب واحد ونسيج وطني واحد نفرح معا ونحزن معا.