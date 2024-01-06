الرئيس السيسي عن البابا تواضروس: «له مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم»

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا: «التحية والتقدير والاحترام والمحبة لكم جميعًا، وتحياتي واحترامي لقداسة البابا تواضروس الذي أكن له كل احترام وتقدير، المحبة دي ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بها وحريصين عليها».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أنا عشت الكلام ده عمليًا مع قداسة البابا.. تقديري ليك يا قداسة البابا وربنا يديك الصحة وبشكرك جدا على اللي فات واللي جاي».

واختتم: «آخر حاجة هقولهالكم.. أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى طول ما إحنا مع بعض الأمور بفضل الله هتعدي والظروف الصعبة هتنتهي، المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير.. كل سنة وأنتم طيبين».