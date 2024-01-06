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«رياضة النواب»: حققنا مكانة دولية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

كتب:

منى صلاح
09:43 م | السبت 06 يناير 2024
النائب محمود حسين

النائب محمود حسين

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنَّ ما شهدناه اليوم في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد مشهدا عظيما يؤكد عظمة الدولة المصرية في كافة الأنشطة سواء الرياضية أو اهتمام القيادة السياسية بالرياضة.

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه منذ تولي الرئيس السيسي القيادة في عام 2014 وحتى الآن، شهدنا طفرة كبيرة في المنشآت الرياضية وجرى بذل جهود ضخمة لإعداد بنية تحتية رياضية لم يكن متوقعا الانتهاء منها في سنوات قليلة بهذا الشكل.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: «نجحنا في الانتقال إلى مكانة رياضية دولية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، لتصبح مصر قبلة للبطولات الرياضية، وفي وقت معظم الدول كانت تتفادى فيه استضافة بطولات رياضية وجدنا مصر تتصدر المشهد وآخرها وقت كوفيد-19 عندما نجحنا في استضافة بطولة كرة اليد وكانت ناجحة للغاية».

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بقلم منى صلاح