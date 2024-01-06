حصيلة ضخمة من بيع شهادات بنكي مصر والأهلي عبر الهاتف المحمول

سجلت حصيلة بيع شهادات بنكي مصر والأهلي المصري ذات العائد الأكبر في التاريخ 27% سنويًا و23.5 شهريًا، نحو 11 مليارًا و170 مليون جنيه في أقل من 24 ساعة، وفقا لمصادر مسؤولة في بنكي الأهلي ومصر.

وكشفت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحصيلة الضخمة من بيع هذه الشهادات البنكية تم تحقيقها رغم عطلة البنوك الرسمية وتحديدًا خلال 24 ساعة فقط من بداية طرح الشهادات البنكية الجديدة ذات العائد المرتفع.

حصيلة بيع شهادات بنكي مصر والأهلي

وتابعت المصادر، أن حصيلة بيع شهادات بنكي مصر والأهلي تمت عبر الهاتف المحمول «الموبايل بانكينج»، ومن خلال المنصات الرسمية للبنوك، أي من خلال التسجيل الإلكتروني، على أن يتم استيفاء عمليات بيع الشهادات يوم الاثنين 8-1-2024 أي بعد انتهاء عطلة البنوك الرسمية، متوقعةً زيادة الإقبال على شراء الشهادات البنكية الجديدة في بنك مصر والأهلي المصري ذات العائد الأعلى 27% سنويًا و23.5 شهريًا.

شهادات ذات عائد كبير

كان بنكا مصر والأهلي المصري أعلنا مساء يوم الخميس الماضي، عن طرح شهادات جديدة ذات العائد الأكبر في تاريخ البنوك وهي 27% سنويًا لمن يرغب في الحصول على العائد دفعة واحدة في نهاية العام، أما من يرغب في الحصول على عائد شهري فإن عائد الشهادات الجديدة 23.5.

الشهادة البلاتينية

وطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بينما طرح بنك مصر شهادة طلعت حرب وكلاهما بذات التفاصيل، الحد الأدنى 1000 جنيه، ما يساهم في توفير وعاء استثماري لأصحاب رؤوس الأموال القليلة.