مميزات شهادات الادخار الجديدة في بنكي «مصر والأهلي».. وماذا تختلف عن غيرها؟

تستحوذ شهادات الادخار البنكية، على اهتمام الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن أوعية ادخارية لاستثمار مدخراتهم، وتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، إذ تعد شهادات الادخار أكثر الأوعية الادخارية التي تحقق أرباحًا مضمونة.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، اليوم، طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، مميزات شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر.

مميزات شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة

- مدة الشهادة: سنة.

- فئة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 27% و 23.5%.

- دورية صرف العائد: 27% سنويًا بنهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا.

- احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي للشراء.

- شراء الشهادة يبدأ من يوم الجمعة 5 يناير من خلال الإنترنت والموبايل بنكي، أو من الفروع الخاصة بالبنك بداية من يوم 8 يناير 2024.

- تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر في 2023

وكانت بنوك الأهلى ومصر، قد طرحت في يناير 2023 شهادة ادخارية لمدة سنة بعائد 25% يصرف في نهاية السنة، و22.5% بدورية عائد شهرى، واستمرت هذه الشهادات حتى 31 يناير 2023.

إجازة البنوك

وتعطل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، أعمالها بداية من غدًا الجمعة 5 يناير 2024، لمدة 3 أيام، بما فيها إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ثم يوم الأحد الموافق 7 يناير، إجازة رسمية بقرار من البنك المركزي المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.