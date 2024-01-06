«مسلم»: اغتيال «العاروري» أحدث بعض التعطيل في صفقات تبادل الأسرى بغزة

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن المبادرة المصرية لحل الأزمة في غزة قيّمة للغاية، إذ أنها قائمة على 3 مراحل، وتنتهي بوقف إطلاق النار وخروج المعدات العسكرية وتسليم المحتجزين مقابل تسليم عدد من الأسرى الفلسطينيين، متابعا: «اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري أحدث تعطيلا في الأمور نسبيا».

«مسلم»: نتنياهو وعد الإسرائيليين بأشياء لم ينفذها في غزة

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد الإسرائيليين بأشياء لم ينفذها في غزة، ويغذي التطرف عند شعبه لكي يبقى في الحكم، لأنه يدرك أن اليوم الذي ستتوقف فيه الحرب سيضطر للمحاكمة وسواء على اتهامات ما قبل الحرب أو اتهامات الحرب بالتخاذل واختراق الأمن الإسرائيلي.

«مسلم»: إسرائيل لم تستطع إعادة محتجزيها من غزة

وأشار إلى أن إسرائيل لم تستطع إعادة محتجزيها من غزة سوى رهينة واحدة أعادتها في أول يوم من الاجتياح البري، وبعد ذلك قتلت 3 رهائن، وفي النهاية «نتنياهو» لم ينجح في وعوده، كما أنه يوجد درجة من التخاذل وعلاقة فتور بينه وبين أمريكا، فقد يبدو أنه أوهمهم بأنه سينهي الحرب في أسابيع قليلة إلا أن الحرب دخلت في يومها التسعين.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيزور المنطقة هذه الأيام، ومن المفترض أن يكون هناك درجة أعلى لمناقشة المبادرة المصرية، فالهدف هو أن يعم السلام والاستقرار على المنطقة.

واختتم أن مصر لم تجمد موقفها في الوساطة، فتجميد موقفها تخاذل، وبالطبع ترسل طوال الوقت رسائل امتعاض في تصريحاتها الرسمية وخطاباتها لأن الموقف في غزة صعب.