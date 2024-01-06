بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة المنوفية

تشغل نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة المنوفية بالاسم والرقم القومي، قطاع كبير من المواطنين بعد الإعلان عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج، من خلال شركات السياحة في كافة المحافظات، على مستوي الجمهورية.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة المنوفية

وتتيح بوابة الحج المصرية، معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة المنوفية بالاسم والرقم القومي، من خلال الدخول علي الموقع الرسمي من هنا، واتباع التعليمات التالية:

1- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع.

2- إجراء اختبار التحقق.

3- بعد الانتهاء من ذلك الضغط علي كلمة بحث.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة المنوفية

وظهرت اليوم نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة المنوفية، لكل المتقدمين للحصول علي فرصة أداء مناسك الحج هذا العام عن طريق وزارة السياحة، بعد إعلانها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بحضور ممثلين لعدد من الوزارات المختلفة، وذلك في مقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالعباسية.

وكان أكثر من 58 ألف مواطن، قد تقدموا لأداء مناسك الحج هذا العام عن طريق شركات السياحة في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية، وجرى الإعلان عن فوز 23 ألف منهم في نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 هذا العام.