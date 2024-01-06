بالاسم والرقم القومي.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة دمياط 

ينتظر الكثيرون من المتقدمين لقرعة الحج بمحافظة دمياط إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2024، ليتمكن المقبولون بحجاج بيت الله الحرام لهذا العام من تجهيز أوراقهم، بينما يستطيع غير المقبولين التقديم للعام المقبل، عقب إعلان النتيجة رسميًا بواسطة وزارة السياحة، بعد إغلاق باب التقديم في الخميس الأول من شهر يناير الجاري.

بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة دمياط

ليتمكن المواطنون المتقدمون من محافظة دمياط من معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بمحافظة دمياط بالاسم والرقم القومي، عليهم زيارة بوابة الحج المصرية، كما يمكنهم معرفة خطوات الاستعلام والأوراق المطلوبة من كل حاج مقبول، وبرامج الحج السياحي وأسعار الحج السياحي لهذا العام.

وتنشر «الوطن» لمتابعيها طريقة معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة دمياط بالاسم والرقم القومي، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الحج عبر بوابة الحج المصرية إلكترونيا من هنا، حتى يجهز الفائزون أوراقهم.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

وتشمل خطوات معرفة النتيجة بالرقم القومي فقط، التالي:

- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي عبر بوابة الحج المصرية الموحدة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمتقدم بالأيقونة المخصصة لذلك.

- كتابة رقم المصنع الذي يحتفظ به كل متقدم منذ التسجيل الإلكتروني.

- اجتياز التحقق المكون من رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

- الضغط على النتيجة سواء مقبول أو لا والتأكد منها، إذ تضم النتيجة بيانات الحاج كاملة وتشمل المحافظة والاسم رباعي.

أوراق قرعة الحج السياحي 2024

ويطلب من الفائزين بقرعة الحج السياحي هذا العام عقب ظهور النتيجة تجهيز أوراقهم الأولية، وهي صورة جواز السفر سارية لأكثر من 6 أشهر وشهادة صحية معتمدة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 6 أشهر.