«أم ياسر» تتطوع لتنظيف حديقة ناصر في أسيوط منذ 30 عاما: حب الناس مكسبي (صور)

في حديقة ناصر بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، تقف سيدة عجوز ممسكة بأداة نظافة، وجهها يملأه الابتسامة، ودعواتها تلاحق المترددين على الحديقة.. إنها نوال أمين عبدالرحيم، وشهرتها «أم ياسر»، أكبر سيدة متطوعة لنظافة الحديقة بالمجان.

تبلغ «أم ياسر» من العمر 65 عامًا، وقد وهبت نفسها لـ التطوع لنظافة حديقة ناصر بالمجان يوميًا، لأنها ترى أن ذلك يرسم البهجة على وجوه المترددين بكلماتها الحلوة ودعواتها لهم.

حب الناس مكسب

تقول أم ياسر لـ«الوطن»: «أنا على مدار 30 عاما وأنا أعمل في نظافة تلك الحديقة دون مقابل، وأتردد على الحديقة يوميا في مواعيد العمل منذ الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، وأنظف ممرات الحديقة والزراعات بها دون مقابل، وكل همي حب الناس وأن أقدم لهم الفرحة والدعوات، وحبي للمكان جعلني أحرص على نظافته باستمرار».

وأضافت أم ياسر: «حديقة ناصر بمدينة أبوتيج فسحة يومية، ونظافة المكان العام بدون مقابل له ثواب كبير عند ربنا، وسبب ارتباطي بالمكان أني كنت أعمل بها، وبعد خروجي على المعاش حرصت على استكمال مسيرتي في العمل بالنظافة، ووهبت نفسي لإدخال الفرحة والمرح على رواد الحديقة دون مقابل، ومعظم المترددين على الحديقة يعرفونني وتربطهم معي علاقة حب واحترام لما أقوم به من عمل تطوعي لخدمة الجميع دون أي شيء».

وأشارت إلى أنها تحب جميع الناس وتحب أن تخدمهم لوجه الله، وأنها لو جلست في المنزل ستصيبها الأمراض، ولكن العمل التطوعي يجعل صحتها جيدة.