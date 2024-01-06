علاء عابد: مشاركة الرئيس في عيد الميلاد تعكس صورة الوحدة الوطنية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سنويا في قداس عيد ميلاد المسيح في الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة للبابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد تعكس حالة الوحدة الوطنية التي تعيشها مصر والسلام المجتمعي وتكريس لوحدة الشعب المصري خلف القائد والزعيم.

وقال علاء عابد في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسلمين والمسيحيين في مصر نسيج وطن واحد، تربطه روح المحبة والتآخي والسلام المجتمعي، والشعب المصري في رباط ويلتف حول قيادة وطنية وضعت مصر في مكانها وأعادت لها الأمن والأمان.

أبناء الشعب المصرى إيد واحدة

وشدد عابد على أن أبناء الشعب المصري إيد واحدة بمختلف أطيافهم مسلمين وأقباط خلال كافة الاحتفالات والمناسبات وقوفا خلف مصر وزعيمها في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة والأحداث الأخيرة في العالم.

وتوجه النائب علاء عابد ، بالتهنئة لكل الإخوة الأقباط والشعب المصري كله بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، كما توجه بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.