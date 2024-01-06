علاء عابد: افتتاح مدينة مصر الأولمبية يضع الدولة بين الكبار

أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة مصر رئيس الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، اليوم، خلق صرحا عملاقا وإنجازا كبيرا من إنجازات الرئيس، استكمالا للإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات، وخاصة الاهتمام بالشباب وتدعيم الأجيال القادمة.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وقال رئيس نقل النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تفقدها الرئيس السيسي اليوم ، تعد صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط مما يساعد مصر على إقامة البطولات ويضعها في مصاف الدول الكبرى

وأوضح أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي غير مسبوق، وسط إنجازات ضخمة وغير مسبوقة وتمكين الشباب، إضافة إلى تطوير المنشآت الرياضية وتطوير وإنشاء مراكز الشباب و رعاية المنشآت والهيئات الرياضية.

وأشاد «عابد» بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين، وهو أول رئيس يتفقد تدريب المنتخب القومي قبل مشاركته في بطولة أمم أفريقيا، حيث جاء حضور الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية بمثابة دافع قوي للاعبين خلال مشوارهم في البطولة الإفريقية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل بدولة كوت ديفوار، حيث يخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد تنزانيا يوم 7 يناير، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

الاهتمام بالشباب والرياضة

وأوضح أن الرئيس السيسي أولى اهتماما بالشباب والرياضة، ودعم الشباب على كافة المستويات، لتحقق مصر إنجازات غير مسبوقة في إطار التنمية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة التي يحتل فيها الشباب مركز الصدارة.