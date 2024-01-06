محافظ أسيوط يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية منفلوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس، مقدما التهنئة للأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط وشعب الكنيسة، وذلك ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وطن واحد

وقال «سعد»- خلال كلمته- إن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وإنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط.

وأكد المحافظ، أن عيد الميلاد هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه، والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

الود والمحبة

ورحب الأنبا ثاؤفيلس بزيارة المحافظ والوفد المرافق له للمطرانية اليوم، لتقديم التهاني بمناسبة العيد ورغبتهم في مشاركتهم فرحتهم بالعيد، التي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.