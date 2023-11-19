هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب سوريا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر،اليوم، سوريا، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرهاعبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت سوريا، وقعت على مسافة 21 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، وعلى مسافة 36 كيلومترابين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة دنيصر.