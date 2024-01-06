«طوارئ مدن القناة» تحذر من موجة برد جديدة وضباب غدا.. 3 نصائح للمواطنين

حذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ، في مدن القناة وسيناء من انخفاض جديد في درجات الحرارة، غدا الأحد، في ساعات الليل، بالتزامن مع موجة جديدة من البرد تضرب المحافظات.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ، في بيان، على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» إن طقس الغد يشهد طقسا دافئا في النهار على محافظة الإسماعيلية، أما ليلا فتسود أجواء باردة تكون فيها درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 24 درجة، والصغرى 10 درجات مئوية.

تحذيرات من شبورة ضبابية على الطرق

وحذرت «الوطنية للطوارئ» من تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى الإسماعيلية، التي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأوضحت أن الشبورة تنتشر بشكل كثيف من الساعة الرابعة فجرا، حتى الساعات الأولى من الصباح لتبدأ في التلاشي قرب الثامنة صباحا، فيما تظهر بشكل كبير على طريق الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي، والإسماعيلية- بورسعيد الزراعي، لقربهما من الترع، إلى جانب طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، الذي تعرض للإغلاق الأسبوع الماضي، لأكثر من 4 ساعات بسبب الشبورة.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين بضرورة الحيطة والحذر، واتباع تعليمات رجال المرور، والتوقف بالسيارات حال طلب المرور ذلك، بسبب انعدام الرؤية الأفقية؛ لعدم تعريض حياتهم للخطر.