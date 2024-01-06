حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب عدة محافظات

تكثف عدة محافظات استعداداتها لحالة الطقس في الأيام المقبلة، والتي تتضمن توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة، إذ تستعد غرف العمليات وشركات الصرف الصحي لاستقبال التقلبات الجوية، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بصورة تدريجية على مدار الأيام القادمة بقيم تتراوح بين 2 لـ3 درجات حتى نهاية الأسبوع.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، فضلًا عن درجات الحرارة لمدة أسبوع، وأماكن سقوط الأمطار، وحالة الطقس اليوم وغدًا في المحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر وحتى مساء الاثنين 8 يناير الجاري، كثافة في الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، في أغلب المحافظات.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، فإنّها تنخفض بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات إذ تنخفض درجة الحرارة العظمى لتصل إلى 17 درجة، بينما تصل الصغرى في بعض المحافظات إلى 7 درجات فقط.

الطقس في الأيام المقبلة

ورفعت بعض المحافظات خصوصًا السواحل الشمالية، والوجه البحري، حالة الاستعداد للقصوى، ضمن استعداداتها لاستقبال الطقس في الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تكون حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير 2024.. سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة.

الأربعاء 10 يناير 2024.. سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 11 يناير 2024.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على بعض المناطق في السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط حركه الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.