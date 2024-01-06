تراجع أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم.. كم يبلغ سعر عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، تراجعا في نهاية التعاملات المسائية، وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشاراً في محلات الصاغة داخل مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب ما أوضحته بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في نهاية التعاملات ووصل إلى 3766 جنيها للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات 3771 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات، ووصل إلى 3295 جنيها للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات 3300 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر شيوعاً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في نهاية التعاملات إلى 2824 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات 2829 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع أيضا سعر الجنيه الذهب اليوم مسجلاً 26360 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات المسائية 26400 جنيها للشراء.