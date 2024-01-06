رئيس منظمة خريجي الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم في قداس عيد الميلاد المجيد

شهد الشيخ عطية سالم، نائب رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بمطروح، نائبا عن رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ عبد العظيم سالم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسي مطروح، وشاركهم بهجة فرحتهم بالعيد، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

قيم المحبة والتسامح

قدم نائب رئيس فرع خريجي الأزهر التهنئة، اليوم، داخل كنيسة العذراء أثناء قداس عيد الميلاد للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين في نسيج واحد في ألفة ومحبة دائما؛ وأن ذكرى ميلاد السيد المسيح- عليه السلام- تؤكد قيم المحبة والرحمة والتسامح،

وأكد ضرورة التمسك بتلك القيم والعمل بها، من خلال التعاون البناء والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن واستقراره.

ودعا نائب رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بمرسى مطروح- الله عز وجل- أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية ومحافظة مطروح بكل الخير والرخاء والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة أمنها واستقرارها، تحت القيادة الحكيمة لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى.