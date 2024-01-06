مئات الأقباط يؤدون صلاة قداس عيد الميلاد بشرم الشيخ (صور)

احتفل مئات الأقباط بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، بعيد الميلاد المجيد، بإقامة صلاة القداس في كنيسة السمائيين بمنطقة حي النور، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد القداس توافد كبير من العائلات المقيمة بالمدينة، بالإضافة إلى السياح الوافدين والأجانب المقيمين، إذ ظهرت الكنيسة بمظهر مميز حيث الزينة والألوان والإضاءة والمجسمات التي تجسد مراحل ميلاد السيد المسيح وشجرة الكريسماس، التي حرص جميع الحضور على التقاط الصور التذكارية بجوارها.

صلاة قداس عيد الميلاد

ورصدت عدسة «الوطن» صلاة القداس التي ترأسها القس يوسف السينائي، راعي كنيسة السمائيين، والعديد من رجال الدين المسيحي والقيادات التنفيذية بالمحافظة، التي حرصت على تواجدها، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

والجدير بالذكر أن صلوات القداس انطلقت احتفالا بعيد الميلاد المجيد من كنائس مدن المحافظة الأخرى، إذ أتم صلوات القداس بكنيسة دير سانت كاترين الأنبا ميخائيل، والأنبا جوستين، والأنبا نيفون، والأب بورفيريوس الوكيل، ونائب مطران دير سانت كاترين للروم الأرثوذكس، بمشاركة كبيرة من الرهبان والسياح المتواجدين بمدينة سانت كاترين، ووفود متعددة الجنسيات من رومانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا، وسط طقوس دينية وترانيم خاصة بالأعياد.