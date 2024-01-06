أقباط سوهاج يؤدون صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بالكنائس

تواصل كنائس محافظة سوهاج، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط حشود كبيرة من الأهالي، وتكثيف أمني من رجال الشرطة أمام الكنائس، وفي الشوارع المحيطة.

وشهدت مطرانيات وكنائس الأقباط الإنجيليين والأرثوذكس والكاثوليك في جميع أنحاء سوهاج، إقبالا للمشاركة في قداس عيد لميلاد المجيد.

صلاة القداس في كنيسة مار جرجس بسوهاج

وترأس الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة وأخميم والمراغة، صلاة القداس في كنيسة مار جرجس بميدان الثقافة، بحضور القمص مرقص فايق سكرتير المطرانية، والقمص كيرلس فهيم وكيل المطرانية، والقمص يوسف فرنسيس، والدكتور إيليا عزيز والقمص شنودة عجيب، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، ووسائل الإعلام.

وفي سياق، متصل، قدّم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الغالية وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأعرب وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق، الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تضامنهم وترابطهم، وتصديهم لكل المخططات والمؤامرات معا، التي تحاك بمصرنا العزيزة».