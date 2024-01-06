بشرى لـ5 محافظات.. «الأرصاد»: طقس دافئ في عيد الميلاد

أجواء مثالية تعيشها عدد من المحافظات في طقس عيد الميلاد المجيد، الأحد، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية، في بعض المحافظات خلال النهار، حسب هيئة الأرصاد الجوية.

ويساعد الطقس الدافئ المحتفلين بعيد الميلاد على الخروج إلى الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، منذ الصباح الباكر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، إن طقس يوم عيد الميلاد المجيد في محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد «قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر»، مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا.

درجات الحرارة في أسوان والأقصر وقنا والغردقة

وجاءت درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهار الأحد الموافق 7 يناير، كالآتي:

جنوب سيناء: 27 درجة مئوية.

البحر الأحمر: 27 درجة مئوية.

قنا 26 درجة: مئوية.

الأقصر 26: درجة مئوية.

أسوان 27: درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر معتدل تتراوح ما بين 1متر إلى 1.5 متر، وتجاه الرياح شمالية غربية بسرعة 24 كيلو مترا في الساعة.

طقس القاهرة ومحافظات الوجه البحري

وأكدت «الأرصاد» أن طقس محافظة القاهرة ومحافظات بحري في يوم عيد الميلاد المجيد دافئ نهارا، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.