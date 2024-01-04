هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا: 3 ظواهر متوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، موضحة أن هناك 3 ظواهر جوية من المتوقع أن تضرب البلاد، أبرزها الشبورة المائية التي تسود على الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، أضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء خلال النهار على محافظات الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، يكون دافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على محافظات شمال الصعيد.

ومن المتوقع كذلك وفقًا لـ«لأرصاد» أن تتساقط أمطار خفيفة غدًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وجنوب سلاسل جبال البحري الأحمر، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على ماطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى في مصر غدا الجمعة 5 يناير الجاري، كما بينتها هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 21، والصغرى 13.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 21، والصغرى 12.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 25، والصغرى 16.

السواحل الشمالية: العظمى 21، والصغرى 10.

جنوب سيناء: العظمى 24، والصغرى 12.