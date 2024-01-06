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توافد آلاف الأقباط على الكنائس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد في الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
11:48 م | السبت 06 يناير 2024
قداس الأقصر

قداس الأقصر

أدى الآلاف من أقباط محافظة الأقصر، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس وأديرة وإيبراشيات قرى ومراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

الأقباط يتوافدون على الكنائس والأديرة

وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس والأديرة والإيبراشيات، منذ مساء اليوم السبت، للمشاركة في صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مرددين الترانيم والطقوس الخاصة بصلاة عيد الميلاد المجيد.

وترأس الأنبا يوساب أسقف الأقصر وتوابعها، صلاة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة الأقصر، وسط حضور كبير من أقباط الأقصر.

تواجد أمني مكثف 

وشهد محيط الكنائس، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل مديرية أمن الأقصر، إذ كثفت من تواجدها، ونشرت الحواجز الحديدية وبوابات التفتيش لتأمين صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وشهدت الكنائس، توافد القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، في جو من الإخاء والمحبة.

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