خطوات حجز تذاكر معابد الأقصر إلكترونيا.. للتسهيل على المواطنين

مع بداية الموسم السياحي الشتوي يزداد الطلب على زيارة المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر، وتيسيرا على المواطنين والسائحين تتيح وزارة السياحة والآثار، إمكانية شراء التذاكر إلكترونيا باستخدام الكروت البنكية، لزيارة المواقع السياحية المختلفة بالأقصر.

وتقدم «الوطن»، خطوات شراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر إلكترونيا، وفقًا لوزارة السياحة والآثار، وهي كالتالي:

- الدخول إلى رابط موقع وزارة السياحة والآثار.

- اختيار المواقع الأثرية والمتاحف، من خيار الخدمات الرقمية.

- اختيار المواقع الأثرية والمتاحف، واختيار شراء تذاكر الزيارة.

- اختيار طلب الخدمة الرقمية، وكتابة الموقع الأثري أو المتحف الذي تريد زيارته.

- كتابة البيانات المطلوبة، وتأكيد الطلب، وبتلك الخطوات البسيطة تتم عملية الحجز إلكترونيا، والحصول على تذكرة زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

ومن مميزات خطة التحول الرقمي في وزارة السياحة والآثار، وإتاحة حجز التذاكر إليكترونيا، التيسيير على المواطنين وتجنب الإزدحام، وتوفير الجهد وتقليل نسبة الانتظار، ولاقت تلك المنظومة رضا واستحسان كبير من السائحين والمصريين.