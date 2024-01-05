أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الأقصر والعكس

يبحث الكثيرون في محافظة الأقصر عن أسعار القطارات من القاهرة إلى الأقصر والعكس، ولكثرة القطارات التي تعمل على خط الصعيد واختلافها فلم يعد الكثير على علم بكافة أسعارها، وتقدم «الوطن»، قائمة بأسعار تذاكر قطارات، تالجو، وقطار V I P، قطار الإسباني، وقطار الروسي، وأخيرًا قطار تحيا مصر،

أسعار القطارات من القاهرة إلى الأقصر والعكس

يعتبر قطار التالجو وهو الأعلى سعرًا بين قطارات الصعيد لتميز القطار بمميزات كثيرة منها احتواؤه على شاشات عرض لتقديم الأعمال الفنية لتسلية الركاب، وبه أيضًا خدمة WIFI، ومقاعد ودورات مياه لذوي الهمم، بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، وإنذار الحريق، وتبلغ تذكرة قطار تالجو للدرجة الأولى من القاهرة إلى الأقصر والعكس 600 جنيه مصري، والدرجة الثانية 400 جنيه مصري.

قطار V I P

ويعتبر قطار V I P، من أفخم القطارات وأجودها بعد قطار تالجو، لما يقدمه من خدمات ذات رفاهية من شاشات بكل مقعد، وخدمة WIFI، وطاولة لتناول الطعام بكل مقعد، بالإضافة غلى المقاعد الواسعة المريحة، وتبلغ سعر تذكرة قطار V I P، من القاهرة إلى الأقصر والعكس، للدرجة الأولى 280 جنيها، وللدرجة الثانية 190 جنيها.

قطار الأسباني

قطار الإسباني هو المفضل من بين قطارات الصعيد، للخدمات التي يقدمها وكذلك لراحة المقاعد، وهو الأفضل من حيث أسعار التذاكر، وفى العام الماضي تم تطوير قطارات الإسباني، ووضع وحدة تكييف جديدة بكل عربة، وتجديد المقاعد بخامات عالية الجودة، وزيادة الإضاءة، وتركيب زجاج يمنع رؤية الركاب من الخارج، وتبلغ سعر تذكرة قطار الإسباني للدرجة الأولى من القاهرة إلى الأقصر والعكس، 165 جنيها، وللدرجة الثانية 120 جنيها.

القطار الروسي

تم انطلاقه فى عام 2021 وهو القطار الأعلى إقبالا من أهالي الصعيد، وذلك لأنه قطار مطور ويتميز بالسرعة بالإضافة إلى احتوائه على عربات درجة ثالثة مكيفة، ودرجة ثالثة تهوية بسعر رمزي، حيث يبلغ سعر تذكرة عربات الدرجة الثالثة المكيفة فى قطار الروسي من القاهرة إلى الأقصر والعكس 150 جنيها، والدرجة الثالثة تهوية 80 جنيها.

قطار تحيا مصر

يعد قطار تحيا مصر الأرخص في أسعار التذاكر من بين قطارات الصعيد، وبذلك القطار تهوية ديناميكية وليس به مكيف الهواء، ولكنه يحتوي على مقاعد مريحة ويقبل عليه الكثير من أهالي الصعيد، وخاصة طلاب الجامعات من يذهبون يوميًا من الأقصر إلى قنا أو من قنا إلى الأقصر، وتبلغ سعر تذكرة قطار تحيا مصر من القاهرة إلى الأقصر والعكس 58 جنيها فقط لا غير.