إقبال طلاب الإعدادية على مجموعات الدعم المدرسي في الأقصر (صور)

شهدت مجموعات الدعم المدرسي في الأقصر، إقبالاً واسعاً من طلاب المرحلة الإعدادية في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك في إطار المراجعات النهائية لمواد المرحلة الإعدادية التي تقام بقاعات مجمعة داخل كل إدارة استعداداً لامتحانات نصف العام.

تنظيم مراجعات نهائية

وكان وكيل تعليم الأقصر، الدكتور صبري خالد عثمان، أصدر توجيهاته خلال اجتماعه الأخير بمديري الإدارات التعليمية بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية فيها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفئ المعلمين لتقديم محاضرات مراجعة على أن تكون بأجر رمزي؛ تخفيفاً على أولياء الأمور.

مجموعات الدعم المدرسي

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أن مجموعات الدعم المدرسي تمثل البديل الأكثر نفعاً وأماناً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم، ويقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.