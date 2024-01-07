«مسلم»: رد حزب الله على استهداف «العاروري» دليل على وجود تفاهمات أمريكية إيرانية

علق الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على أحداث البحر الأحمر واعتداءات الحوثيين على السفن، قائلا: «إيران لديها 4 أذرع في العراق وسوريا ولبنان واليمن».

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة»، المٌذاع على قناة «المحور»، أن إيران تحدث بعض المناوشات تارة مع الخليج والسعودية وتارة مع إسرائيل في مناطق بعيد عنها؛ لكن للأسف مصر تتضرر من هذا الأمر بشكل أو بآخر في باب المندب وقناة السويس.

«مسلم»: استهداف القيادي في حركة حماس صالح العاروري انتهاك لحزب الله

وأوضح أن ما حدث في ضاحية بيروت باستهداف القيادي في حركة حماس صالح العاروري هو انتهاك لحزب الله إلى حد بعيد، ويٌثير علامات استفهام كثيرة، وعندما يكون رد حزب الله على ذلك «حنجوري»، يؤكد أن هناك تفاهمات وحوارا بين أمريكا وإيران.

ولفت إلى أن أمريكا حريصة على عدم امتداد الحرب لتكون إقليمية، ولا يوجد استهداف واضح من حزب الله لإسرائيل، وكلها أوراق ضغط ولعب دولي تحدث بشكل أو بآخر.