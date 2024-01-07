«محو الأمية» في السويس تنظم قافلة شاملة بحي الأربعين

نظمت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، قافلة توعوية شاملة في حي الأربعين، استهدفت أهالي مدينة الإيمان والعاملين بشركة الملابس الجاهزة بالمثلث، وقدمت خدمات متنوعة بينها كشف طبي مجاني وصرف العلاج اللازم.

قافلة متكاملة في حي الأربعين

وأوضحت سيدة رفاعي حسن، مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم تنظيم القافلة بالتعاون مع وحدة السكان ومديرية الأوقاف ونقابة الصيادلة وعدد من الجهات المختصة.

توعية الأهالي بأهمية التعليم

وتضمنت القافلة إجراء مسح ميداني للمنطقة، وتوعية الأهالي بأهمية التعليم وأهمية الحصول على شهادة محو اﻷمية، كما شملت ما يلي:

- إجراء قياس مستوى واستعلام لـ150 مواطنا.

- إجراء امتحان فوري لـ46 دارسا.

- التنسيق لفتح 3 فصول بالمصنع.

- توقيع الكشف الطبي تخصص نساء وتوليد لـ74 حالة.

- توقيع الكشف الطبي تخصص باطنة لـ65 حالة.

- توزيع علاج مجانا لجميع المرضى.

- توزيع حوافز جذب عينية للدارسين.

- ندوة تثقيفية عن أهمية التعليم وكيفية الحصول على شهادة محو الأمية وإجراءات فتح الفصول والالتحاق بها.

- ندوة تثقيفية عن التربية الإيجابية وأثرها على تنمية الأسرة والمجتمع.