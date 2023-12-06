تقديم خدمات لـ350 مواطنا في قافلة توعوية بالسويس.. كشف طبي ومحو أمية

شهدت محافظة السويس تنظيم قافة توعية وتثقيفية شاملة، تم خلالها تقديم خدمات متنوعة لنحو 350 مواطناً في حي الأربعين، تحت إشراف وتوجيه خالد السعداوي السكرتير العام للمحافظة.

وقالت سيدة رفاعي، مديرعام فرع محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة السويس، إنه تم تنظيم قافلة توعوية شاملة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبدعم وإشراف السكرتير العام خالد سعداوي، بالتعاون مع عدد من الجهات منها مديريتي الأوقاف والصحة، تم خلالها تقديم عديد من الخدمات للمواطنين.

مخرجات القافلة الشاملة بالسويس

وبحسب مدير عام محو الأمية، شهدت القافلة إجراء مسح ميداني للمنطقة وتوعية الأهالي بأهمية التعليم، وأهمية الحصول على شهادة محو اﻷمية بواسطة طلاب الجامعة وموظفي الفرع والأوقاف، وإجراء قياس مستوى واستعلام لـ57 مواطنا، وامتحان فوري لـ20 دارسا.

وأشارت مدير عام فرع محو الأمية إلى توقيع الكشف الطبي على عدد من النساء والأطفال في تخصصات طبية مختلفة، كما تم توزيع حوافز جذب عينية للدارسين مقدمة من جمعية أبناء السلام والفرع، إضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن أهمية التعليم وإجراءات الالتحاق بالفصول واستخراج شهادات محو الأمية.