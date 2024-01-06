لميس الحديدي: عيد الميلاد المجيد لكل المصريين

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، كل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلةً: «كل عام والمصريين جميعا بخير.. عيد ميلاد مجيد ونحن في مصر نشعر أن كل الأعياد أعياد لكل المصريين».

وأضافت «الحديدي»، في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «قناة ON»: «كل عام وأقباط مصر طيبين وكل المصريين، وكل عام ومصر طيبة وبخير».

وتابعت: «كافة الأعياد في مصر أعيادنا لأننا لا نفرق بين عيد مسلم أو مسيحي وكل عام وأنتم بخير».

وأكدت أنَّ أزمة غزة كانت حاضرة لأنها جزء من مشاعر المصريين والأمن القومي المصري، رغم الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، لافتة إلى زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة جاءت وسط الفرحة والورود.