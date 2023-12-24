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حظك اليوم برج العقرب الأحد 24-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:20 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
برج العقرب

برج العقرب

يتميز برج العقرب بحب العمل والإخلاص الشديد، وتحمل المسؤوليات وإثبات قدراتهم ومهاراتهم، فضلا عن تمتعهم باللباقة والفصاحة والقدرة على التكيف، ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم دون خوف أو ارتباك، وكسب الناس ومصادقة الأشخاص الجديدة بسهولة.

 ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 24-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أنك تتلقى مكافأة أو ترقية في العمل بعد طول انتظار، فالحظ يحالفك هذه الأيام، لذا استغل الفرصة في إحراز المزيد من التقدم.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج العقرب ألا تنشغل عن أحباءك بسبب ضغوط العمل، فرغ قلبك لهم، واعطهم من حبك وحنانك حتى لا تندم فيما بعد، وتذكر أن الأسرة والقلب الدافئ هم أجمل شعور في الحياة، فلا تستبدل هذا الشعور بأي شيء آخر في العالم.

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بقلم صفية النجار