6 حالات تسقط حق الأم في الحضانة طبقاً للقانون.. من بينها الزواج

لا يزال الحديث عن قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي يٌنظم العلاقة الشخصية والأسرية، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها حال انفصال الأسرة وفقا للقانون.

حالات إلغاء حضانة الأم لطفلها

تستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها وفقا لما قاله سالم فراج المحامي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، حيث أوضح أن القانون يضع بنود واضحة لتنظيم العلاقات الأسرية فيما بينها البعض، وحفظ القانون حقوق كل من الرجل والمرأة والطفل.

وتابع المحامي قائلا: وبخصوص حالات إلغاء حاضة الأم لطفلها وفقا للقانون فهي الأتي:

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير 3 مرات متتالية.

تهمل الأم تربية الطفل

4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.

6. بلوغ الطفل السن القانونية وهى 15 سنة، وهنا يٌخير أمام القاضي بين والده ووالدته.