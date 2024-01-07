رابط وموعد التقديم في وظائف البريد 2024 والتخصصات المطلوبة

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في استقبال الطلبات الخاصة بالوظائف التي أعلن عنها الجهاز في الهيئة القومية للبريد وهم 900 وظيفة في الهيئة.

رابط وموعد التقديم على وظائف البريد

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» رابط وموعد التقديم على وظائف البريد.

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية

- ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في التقديم على وظائف الهيئة القومية للبريد 2024 بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنقر على الرابط التالي للتمكن من التقديم https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

- يبدأ التقديم على وظائف البريد المصري 2024، وفقا لما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيكون من يوم 18 من شهر يناير الجاري، حتى يوم 31 من ذات الشهر.

وظائف البريد

وحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف التي يحتاجها جاءت كالتالي:

1- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

2- مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

3- مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

4- مهندس تخطيط النقل ثالث.

5- مهندس كهرباء ثالث.

6- مهندس ميكانيكا ثالث.

7- محام ثالث.

8- أخصائي مكتب بريد ثالث.

9- أخصائي خدمة عملاء ثالث.

10- أخصائي بريد ثالث.