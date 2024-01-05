رئيس البريد المصري يفتتح «المعرض العربي للطوابع» بمشاركة 7 دول

افتتح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، «المعرض العربي للطوابع» في مبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة.

يُعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2024، ويشارك فيه 7 دول عربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع، ويحظى المعرض بحضور أكثر من 16 عارضًا من الهيئات المشاركة وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر، يتم تنظيم المعرض تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الاتصالات العرب.

المعرض العربي للطوابع

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: «إن المعرض العربي للطوابع يشكل فرصة مهمة للمواطنين المهتمين بجمع الطوابع لاكتشاف مجموعات وأصناف نادرة من الطوابع، يعتبر المعرض منبرًا لتعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الدول العربية، وتعزيز التعاون في مجال الطوابع البريدية في المنطقة، كما يحتفي المعرض بأهمية هواية جمع الطوابع وقيمتها الثقافية والتاريخية العالية».

البريد المصري يصدر بطاقة بريد تذكارية

وعلى هامش فعاليات «المعرض العربي للطوابع»، أصدر البريد المصري بطاقة بريد تذكارية بمناسبة استضافة مصر للمعرض لتوثيق هذا الحدث المهم، وتتميز بطاقة البريد التذكارية بتصميم فريد يجسد بطريقة فنية تاريخ وتراث البريد المصري والعربي وتضم البطاقة صورة لمبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة وشعار جامعة الدول العربية وشعار البريد المصري لتخليد هذا الحدث الذي يؤكد ريادة مصر في مجال الطوابع البريدية؛ حيث إن مصر هي أول بلد عربي وإفريقي أصدر طوابع بريدية في عام 1866، وذلك بعد إصدار المملكة المتحدة لأول طابع بريد في العالم عام 1840.

يذكر أن مقاس البطاقة «8 سم في 12 سم» مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان، وقيمتها 20 جنيها، ومزودة بتقنية الـ«QR Code»، لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

وفتح المعرض أبوابه لجميع المواطنين والمهتمين بهواية جمع الطوابع من اليوم الجمعة بدءًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساءً، ويشارك في المعرض 7 دول عربية في المعرض وهي: «الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، وليبيا، وموريتانيا»، وستعرض كل دولة مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراثها، بما يوفر تجربة فريدة لزائري المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع.