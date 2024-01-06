خطوات حجز موعد للكشف في عيادات التأمين الصحي.. التفاصيل كاملة

أتاحت وزارة الصحة والسكان ممثلة في هيئة التأمين الصحي، إمكانية حجز موعد للكشف في عيادات التأمين الصحي من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني والقيام ببعض الخطوات لحجز موعد التأمين الصحي، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين في العيادات الخارجية والمسائية داخل المستشفيات.

خطوات حجز موعد للكشف في عيادات التأمين الصحي

وجاءت خطوات حجز موعد التأمين الصحي، وفقا للموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي، كالتالي:

- الدخول على موقع التأمين الصحي الإلكتروني من هنا

- إدخال الرقم القومي والمكون من 14 رقم دون خطأ

- التأكيد على الرقم القومي ثم إدخال الرقم التأميني

- الاطلاع على الفروع المتاح الحجز بها

- اختيار رتبة الطبيب

- اختيار التخصص المطوب

- اختيار العيادة

- الإطلاع على أيام العمل والمواعيد المتاحة للحجز

- اختيار تاريخ الحجز

حجز موعد داخل التأمين الصحي

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الذهاب في الموعد المحدد للكشف في التأمين الصحي، مشيرة إلى أن خدمة الحجز لعيادات التأمين الصحي إلكترونيا، مقدمة للمنتفعين بالتأمين فقط.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين الراغبين في الكشف داخل عيادات التأمين الصحي، وقالت إنه يجب الالتزام بالمواعيد المحددة بعد الحجز الإلكتروني وفقا للخطوات السابق ذكرها، لافتة إلى التوجه للعيادة وحال الرغبة في تغيير موعد الكشف لا بد من التسجيل مجددا إلكترونيا.