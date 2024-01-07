إلهام شاهين تحتفل بخطوبة نجل شقيقتها للمرة الثانية (صور)

شاركت الفنانة الهام شاهين جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بخطوبة ابن شقيقتها للمرة الثانية في أول تجمع عائلي لهم عقب الخطوبة.

ونشرت إلهام شاهين صورا جديدة وعلقت عليها قائلة: «إبنى حبيبي محمود شاهين وعروسته القمرايه مها في أول تجمع للعائلتين.. ندعو لكم جميعا بحياة كلها حب وسعادة ونجاح.. ربنا يحميكم ويبارك لكم.. مبروك علينا، إلهام شاهين».

إلهام شاهين تحتفل بخطوبة نجل شقيقها

واحتفلت منذ أيام الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بخطوبة نجل شقيقها بنشر صور له معلقة: «أجمل حاجة حصلت في أول يوم في السنة الجديدة، خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصيه في عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها، ربنا يسعدكم حبايبي، أتمنى لكم مستقبل سعيد، بحبكم من كل قلبي».