هاني شاكر يروج لحفل عيد الحب في لبنان 13 فبراير

يستعد هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، في بيروت، يوم 13 فبراير ضمن سلسلة الاحتفالات بعيد الحب.

وشارك هاني شاكر منذ ساعات جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، البوستر الدعائي للحفل معلقا: أمير الغناء العربي هاني شاكر حفل عيد الحب، 13 فبراير 2024 في فندق كورال بيتش بيروت لبنان.

أغنية بلاد البخت لهاني شاكر

وحقق هاني شاكر مؤخرا نجاح كبير بأغنية «بلاد البخت» التي طرحها عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.