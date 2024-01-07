رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هاني شاكر يروج لحفل عيد الحب في لبنان 13 فبراير

كتب:

ياسمين محمود
07:24 ص | الأحد 07 يناير 2024
هاني شاكر

هاني شاكر

يستعد هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، في بيروت، يوم 13 فبراير ضمن سلسلة الاحتفالات بعيد الحب.

وشارك هاني شاكر منذ ساعات جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، البوستر الدعائي للحفل معلقا: أمير الغناء العربي هاني شاكر حفل عيد الحب، 13 فبراير 2024 في فندق كورال بيتش بيروت لبنان.

أغنية بلاد البخت لهاني شاكر 

وحقق هاني شاكر مؤخرا نجاح كبير بأغنية «بلاد البخت» التي طرحها عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.

اقرأ المزيد:

مروان خوري يفاجئ هاني شاكر في عيد ميلاده.. دويتو جمع الثنائي 

هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في عيد الحب بـ لبنان

هاني شاكر: مصطفى كامل صديق الكفاح ولن يعكر أحد روح الود بيننا

في عيد ميلاد هاني شاكر.. كيف كانت علاقته بـ«العندليب» عبدالحليم حافظ؟
بقلم ياسمين محمود