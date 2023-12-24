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مروان خوري يفاجئ هاني شاكر في عيد ميلاده.. دويتو جمع الثنائي 

كتب:

دينا الجندي
03:40 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
هاني شاكر وصابر الرباعي

هاني شاكر وصابر الرباعي

احتفل الفنان هاني شاكر بعيد ميلاده بلبنان، قبل إحيائه حفلا غنائيا، والذي تم تأجيله مسبقًا بسبب أحداث غزة المؤلمة، وأقيم حفل ميلاده وسط جو عائلي دافئ، بحضور زوجته نهلة توفيق بالإضافة إلى صديقه الفنان اللبناني مروان خوري، حيث فاجأوه بالاحتفال، خاصة عند دخول «التورتة» معلنين احتفالهم بعام جديد من حياته، وذلك وسط أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير.

دويتو غنائي للأصدقاء

وشهد الاحتفال دويتو غنائيا بين هاني شاكر وخوري، بدأه الأول على أغنية «أصاحب مين»، بشكل تلقائي بلا موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، ونال الفيديو الغنائي تفاعلا قويا من الجمهور، وتم تداوله بكافة المنصات الاجتماعية، حيث عبروا عن انبهارهم بصوت شاكر وقدرته على الأداء المعتاد رغم انعدام الموسيقى والمؤثرات. 

وتجمع صداقة قوية بين الفنان هاني شاكر والفنان مراوان خوري، بالإضافة للأعمال الفنية التي تجمع بينهم، حيث قام الأخير بتحضير لحن لشاكر، كما شاركه بالغناء في العديد من الحفلات وآخرها التي أُقيمت  بالمسرح الروماني بمدينة جدة بالسعودية.

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بقلم دينا الجندي