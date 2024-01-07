عاجل.. مسؤول سابق بـ«CIA»: سعر الذهب سيرتفع 1400 % حتى 2025

فجر جيمس ريكاردز مستشار الأمن القومي السابق بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ووكالة المخابرات المركزية، مفاجأة بشأن أسعار الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية، داعياً مواطني دولته إلى عدم الانتظار حتى يأتي عام 2025 من أجل الشراء.

ويأتي الحديث بشأن المفاضلة بين شراء الذهب أو الاحتفاظ بالدولار في وقت يعاني العالم أزمات اقتصادية غير مسبوقة، لا سيما منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير من عام 2022، على نحو دفع بعض الدول إلى دراسة استخدام العملات الأجنبية بدلاً من الدولار.

أسعار الذهب آخذة في الارتفاع

وأوضح «ريكاردز»، وفق ما نقل موقع شركة «ريتش داد» الأمريكية، أن الإحصاءات تقول إن أسعار الذهب في ارتفاع، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2025 سيكون سعر الذهب ارتفع بمعدل 1400% خلال آخر 10 سنوات، أي منذ 2015، ولهذا يجب عدم الانتظار لشراء الذهب.

وقال المستشار السباق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي أي إيه»، إن أسعار الذهب آخذة في الارتفاع، لهذا لا يجب الانتظار حتى عام 2025 والذي عنده يصل سعر الأونصة إلى 15000 دولار للأونصة، وبالتالي فإن الحصول على الذهب الآن يعني أنه بالإمكان الاستمتاع بهذه الأرباح.

الذهب أم الأصول غير السائلة؟

ويشير موقع «ريتش داد» إلى أن الذهب أفضل من العقارات إذ تستغرق الأصول غير السائلة وقتاً لبيعها وتحويلها إلى نقد، كما أن بيعها بسرعة يعني عادة تحمل الخسارة، بينما يمكن تحويل الأصول السائلة بسرعة وسهولة إلى نقد خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي هذا السياق، يقول ريك رول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rule Investment Media، إن السيولة تمنح الشخص الوسائل والشجاعة للاستفادة من الظروف التي يوجد فيها نقص في السيولة، مشيراً في ذلك إلى عامي 2008 و2009، حين حدثت الأزمة المالية العالمية بأنها كانت فترة استثمار رائعة بالنسبة له لأنه استطاع شراء الأصول العقارية بسهولة.