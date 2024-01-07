جداول انقطاع الكهرباء بعد قرار وقف تخفيف الأحمال ليلا.. ابحث عن منطقتك.. عاجل

وضعت وزارة الكهرباء، خطة لتخفيف الأحمال الجديدة بمعدل ساعتين يوميا لكل منطقة، وذلك على مستوى جميع الشبكات لتكون من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الخامسة مساءًا.

جداول انقطاع الكهرباء

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، جداول انقطاع الكهرباء بعد قرار وقف تخفيف الأحمال ليلا.

وجاءت جداول تخفيف انقطاع الكهرباء بعد قرار وقفها ليلا نظرا لاستجابة الشكاوى المقدمة من المواطنين، حتي يتمكن الطلاب من الاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، ويتم التنفيذ خلال ساعات النهار فقط.

وتعمل الدولة المصرية بكامل طاقتها بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة لوقف تخفيف أحمال انقطاع التيار الكهربائي، وتم وضع خطة تخفيف تنفيذ الأحمال بعدد من المراكز والقرى على عدد من المحافظات وجاءت كالتالي: