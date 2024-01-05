مناطق مستثناة من خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. تعرف عليها

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن هناك بعض المنشآت الحيوية لا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها، مثل أقسام ومراكز الشرطة والمستشفيات والبنوك والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين على مدار الساعة، لافتا إلى إن تخفيف جداول الأحمال تتم وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول التناوب وبحسب الأحمال

المناطق السياحية تعتمد على التغذية الخاصة بالكهرباء

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن هناك عددا من المناطق الحيوية التي تم استثنائها من قرار فصل التيار الكهربائي بقرى الساحل الشمإلى والعلمين، لافتا إلى أن أغلب هذة المناطق تعتمد على التغذية الخاصة للكهرباء.

المناطق السياحية بجنوب سيناء خارج خطة تخفيف الأحمال

وقال المصدر إن منطقة البحر الأحمر، الغردقة والقصير والمدن السياحية بها لا تشهد تخفيف أحمال، لافتا إلى أنه لا يتم فصل الكهرباء عن مدينة شرم الشيخ والمدن السياحية، وأن معظم جنوب سيناء مستبعد من فصل التيار ما عدا المناطق التي ليس بها سياحة.

وأكد المصدر أن مدينة السويس يستثنى منها المناطق الصناعية والسياحية وأيضا المدن الجديدة والمناطق الزراعية.

طرق تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر جھاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.

- إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 «داخلي 154».