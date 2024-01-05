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جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة في 6 محافظات.. ساعتين لكل منطقة

كتب:

سلامة عامر
04:36 م | الجمعة 05 يناير 2024
موزع كهرباء- أرشيفية

موزع كهرباء- أرشيفية

نفذت شركتا توزيع الكهرباء بجنوب وشمال الدلتا اللتان تضمان 6 محافظات هي «الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- المنوفية- الغربية وجزء من محافظة القليوبية»، والبالغ عدد المشتركين فيها 10 ملايين و190 ألف مشترك، جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة لتكون من الساعة 11 صباحًا، حتى الخامسة مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة، على مستوى جميع الشبكات

جداول تخفيف الأحمال وقطع التيار بمحافظات الدلتا

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء، مواعيد جداول خطة تخفيف الأحمال، وقطع التيار عن المناطق الواقعة بمحافظات جنوب وشمال الدلتا كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.